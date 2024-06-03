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В ДТП на М-4 «Дон» пострадали трое взрослых и двое детей

Одному из пострадавших всего два года.

Источник: Госавтоинспекция Ростовской области

В ДТП на М-4 «Дон» пострадали трое взрослых и двое детей. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

По словам очевидцев, травмированных людей спасателям пришлось доставать из искорёженной машины. Внедорожник пришлось разрезать. По предварительным данным, авария произошла в 16 часов 2 июня на 926 километре федеральной автотрассы.

За рулём иномарки Exeed был 36-летний мужчина. Он не справился с управлением, из-за чего автомобиль слетел в кювет и перевернулся.

В ДТП получил травмы сам водитель, а также его пассажиры. Это двое взрослых, в возрасте 31 и 61 года. А также малыши, которым два и четыре года. Всех участников аварии отвезли в больницу.

А ранее мы рассказывали, как на трассе в Ростовской области взорвалась фура.