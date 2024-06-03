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Омич, который заживо сжёг бывшую жену, захотел изменить приговор

Решение по резонансному делу принял Пятый апелляционный суд в Новосибирске.

Источник: Om1.ru

Вступил в силу приговор, который Омский областной суд вынес Владиславу Стасенко. Жителя Азовского района, напомним, признали виновным в убийстве, совершённом с особой жестокостью. Летом прошлого года в селе Цветнополье он облил бензином и поджёг бывшую жену, после чего попытался утопить женщину в ванне.

Пресс-служба суда сообщает, что мужчина не согласился с приговором и подал жалобу в апелляционную инстанцию.

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске рассмотрел жалобу 51-летнего мужчины, однако не удовлетворил её. Решение Омского областного суда оставлено без изменений и вступило в силу. Убийце предстоит отбыть 14 лет в колонии строгого режима, после чего ещё год в его отношении будет действовать ограничение свободы. Кроме того, мужчину обязали выплатить моральную компенсацию матери и сыну погибшей в размере 1,6 миллиона рублей.