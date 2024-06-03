Омич, который заживо сжёг бывшую жену, захотел изменить приговор

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске рассмотрел жалобу 51-летнего мужчины, однако не удовлетворил её. Решение Омского областного суда оставлено без изменений и вступило в силу. Убийце предстоит отбыть 14 лет в колонии строгого режима, после чего ещё год в его отношении будет действовать ограничение свободы. Кроме того, мужчину обязали выплатить моральную компенсацию матери и сыну погибшей в размере 1,6 миллиона рублей.