В Свердловской области зафиксировали лесной пожар площадью 2 га

Всего на территории России ко 2 июня действовало 96 природных пожаров на общей площади более 104 тыс. га, в тушении было задействовано 3 615 человек, 530 единиц техники, 25 воздушных судов. За 1 июня лесопожарные службы ликвидировали 48 пожаров на площади около 3,7 тыс. га в Архангельской, Мурманской, Ивановской, Московской, Рязанской, Ростовской, Кировской, Нижегородской, Свердловской, Иркутской, Томской, Амурской, Магаданской, Самарской, Херсонской областях, Пермском, Хабаровском, Забайкальском краях, республиках Карелия, Саха, Бурятия.