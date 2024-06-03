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В Свердловской области зафиксировали лесной пожар площадью 2 га

На территории Свердловской области за прошедшие сутки обнаружили один лесной пожар площадью 2 га, сообщила пресс-служба Авиалесоохраны. На месте возгорания проводились активные работы по тушению.

Источник: Коммерсантъ

Всего на территории России ко 2 июня действовало 96 природных пожаров на общей площади более 104 тыс. га, в тушении было задействовано 3 615 человек, 530 единиц техники, 25 воздушных судов. За 1 июня лесопожарные службы ликвидировали 48 пожаров на площади около 3,7 тыс. га в Архангельской, Мурманской, Ивановской, Московской, Рязанской, Ростовской, Кировской, Нижегородской, Свердловской, Иркутской, Томской, Амурской, Магаданской, Самарской, Херсонской областях, Пермском, Хабаровском, Забайкальском краях, республиках Карелия, Саха, Бурятия.

Ранее глава Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников рассказал, что на территории Свердловской области летом ожидается тяжелая обстановка с природными пожарами, самый напряженный период наступит 15—30 июля.

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