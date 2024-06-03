В Башкирии за сутки огнеборцы потушили один лесной пожар.

Кроме того, за сутки произошло 6 загораний сухой растительности в Абзелиловском, Белорецком, Благовещенском, Стерлитамакском, Чишминском районах и в городе Октябрьском на площади 1,421 га. Всего с начала 2024 года произошло 162 загорания сухой растительности (в прошлом году на такой же период — 1152 очага, уменьшение на 990 очагов) на общей площади 84,9793 га.