В Башкирии за сутки огнеборцы потушили один лесной пожар.

В Башкортостане за прошедшие сутки произошел один лесной пожар на площади 0,4 га — в Зилаирском районе. По информации пресс-службы МЧС по РБ, на тушении работали 13 человек и 5 единиц техники. Возгорание ликвидировали.
«Всего с начала года произошло шесть природных пожаров (на аналогичный период прошлого года — 75 очагов, уменьшение на 69 случаев), на общей площади 16,38 га (1154,82 га, уменьшение на 1138,43 га). На особо охраняемых природных территориях в этом году природных пожаров зарегистрировано не было», — сообщили в ведомстве.
Кроме того, за сутки произошло 6 загораний сухой растительности в Абзелиловском, Белорецком, Благовещенском, Стерлитамакском, Чишминском районах и в городе Октябрьском на площади 1,421 га. Всего с начала 2024 года произошло 162 загорания сухой растительности (в прошлом году на такой же период — 1152 очага, уменьшение на 990 очагов) на общей площади 84,9793 га.