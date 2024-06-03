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В Перми ищут пропавшую 66-летнюю женщину, которой нужна медицинская помощь

Она вышла из дома и не вернулась 1 июня.

Источник: Соцсети

Поиск пропавшей 66-летней женщины, которая нуждается в медицинской помощи, организован в Перми, сообщает ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».

Речь идёт о Светлане Васильевой, которая пропала 1 июня. Женщина вышла из дома на улице Подольской в Мотовилихинском районе около 14:00. С тех пор её местонахождение неизвестно.

Поисковый отряд сообщил приметы пропавшей: рост 150−160 сантиметров, худощавое телосложение, тёмно-русые с сединой волосы и серые глаза. По данным организации, Светлана была одета в чёрную куртку, коричневые брюки и чёрные ботинки. С собой у пропавшей была чёрная сумка через плечо.

Как отмечает поисковый отряд, женщина нуждается в медицинской помощи. Все, кто знают информацию о местонахождении женщины, могут сообщить об этом по телефонам 8 (342) 204−49−04 или 102.

Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о поисках двух подростках, которые пропали в Перми и Пермском крае. Поисковые отряды разместили ориентировке о поиске 13-летнего Владимира Попова из Усть-Качки и 16-летнего Андрея Полякова из Перми.