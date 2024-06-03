В Перми ищут пропавшую 66-летнюю женщину, которой нужна медицинская помощь

Речь идёт о Светлане Васильевой, которая пропала 1 июня. Женщина вышла из дома на улице Подольской в Мотовилихинском районе около 14:00. С тех пор её местонахождение неизвестно.

Поисковый отряд сообщил приметы пропавшей: рост 150−160 сантиметров, худощавое телосложение, тёмно-русые с сединой волосы и серые глаза. По данным организации, Светлана была одета в чёрную куртку, коричневые брюки и чёрные ботинки. С собой у пропавшей была чёрная сумка через плечо.