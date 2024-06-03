В Перми ищут пропавшую 66-летнюю женщину, которой нужна медицинская помощь

Поиск пропавшей 66-летней женщины, которая нуждается в медицинской помощи, организован в Перми, сообщает ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».
Речь идёт о Светлане Васильевой, которая пропала 1 июня. Женщина вышла из дома на улице Подольской в Мотовилихинском районе около 14:00. С тех пор её местонахождение неизвестно.
Как отмечает поисковый отряд, женщина нуждается в медицинской помощи. Все, кто знают информацию о местонахождении женщины, могут сообщить об этом по телефонам
Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о поисках двух подростках, которые пропали в Перми и Пермском крае. Поисковые отряды разместили ориентировке о поиске 13-летнего Владимира Попова из Усть-Качки и 16-летнего Андрея Полякова из Перми.