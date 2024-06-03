В Екатеринбурге альфонс выманил у девушки более 14 млн рублей

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось осенью 2023 года, когда обвиняемый в одной из социальных сетей познакомился с 19-летней девушкой. Установив доверительные отношения, он в течение нескольких месяцев убеждал ее передать ему личные сбережения родителей.