В Красноярске отдали под суд обманщицу, «снявшую порчу» почти на 40 тысяч рублей

В Красноярске будут судить за мошенничество «знахарку», которая под предлогом снятия порчи выманила у прохожей деньги и украшения.
Пострадавшей оказалась 64-летняя жительница Железнодорожного района города. К ней на улице летом 2023 года подошла незнакомка, которая представилась «ведуньей» и сообщила о предстоящей болезни встреченной женщины. Они поделилась, что «видит» наведенную порчу и знает, как ее снять. Находясь под психологическим давлением, будущая жертва поверила в проклятье и согласилась. Для совершения «ритуала» она принесла из дома стакан воды, яйцо и полотенце. Как оказалось, все это и чтение «молитвы» были лишь для отвода глаз и отвлечения внимания.
«Ведунья» попросила оплатить «успешное снятие проклятья». Женщина отдала ей 50 рублей и сережки из золота. В общей сложности, стоимость «подношения» потянула на 36 тысяч рублей.
После того, как потерпевшая поняла, что ее обманули, она обратилась за помощью к полицейским. «Знахарку» быстро задержали. Выяснилось, что украшение она успела сдать в ломбард за семь тысяч рублей, а деньги — потратить. Ущерб ей пришлось полностью возместить, но это не освободило ее от уголовного наказания. Ей грозит до пяти лет в колонии. Судьбу обманщицы решит суд, которого она дожидается под подпиской о невыезде.