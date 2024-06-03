В Красноярске отдали под суд обманщицу, «снявшую порчу» почти на 40 тысяч рублей

После того, как потерпевшая поняла, что ее обманули, она обратилась за помощью к полицейским. «Знахарку» быстро задержали. Выяснилось, что украшение она успела сдать в ломбард за семь тысяч рублей, а деньги — потратить. Ущерб ей пришлось полностью возместить, но это не освободило ее от уголовного наказания. Ей грозит до пяти лет в колонии. Судьбу обманщицы решит суд, которого она дожидается под подпиской о невыезде.