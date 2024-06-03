Площадь пожара на складе в Новосибирске увеличилась до 4,5 тыс. кв. м

Ранее, 30 мая, пожар произошел пожар произошел на складе на востоке Москвы. Площадь возгорания достигла 4 тыс. кв. м, в результате произошло обрушение здания на площади 1,5 тыс. кв. К тушению были привлечены 120 человек, 40 единиц техники и два вертолета. Пожар удалось полностью ликвидировать в этот же день. Его причиной могло стать короткое замыкание.