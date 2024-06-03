Площадь пожара на складе в Новосибирске увеличилась до 4,5 тыс. кв. м

О пожаре на складе с горюче-смазочными материалами на улице Олозаводская в Кировском районе города ранее сообщало ГУ МЧС по региону. Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 10:19 по местному времени (06:19 мск).
«Огонь охватил кровлю на 4,5 тыс. кв. м», — уточнило позже МЧС России в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших нет. К ликвидации возгорания привлечены 55 специалистов и 16 единиц техники.
Ранее, 30 мая, пожар произошел пожар произошел на складе на востоке Москвы. Площадь возгорания достигла 4 тыс. кв. м, в результате произошло обрушение здания на площади 1,5 тыс. кв. К тушению были привлечены 120 человек, 40 единиц техники и два вертолета. Пожар удалось полностью ликвидировать в этот же день. Его причиной могло стать короткое замыкание.