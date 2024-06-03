В Миассе голый неадекватный мужчина пытался влезть по стене многоэтажки

Мужчина жаловался, что ему плохо. При осмотре никаких травм спасатели не заметили, но решили на всякий случай прислушаться к ощущениям горожанина. Мужчину уложили на мягкие носилки. Жильцы второго этажа разрешили внести эти носилки в дом через свое окно. После этого миасца донесли до машины скорой помощи и передали под опеку врачей.