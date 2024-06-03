В Миассе голый неадекватный мужчина пытался влезть по стене многоэтажки

«На улице Макеева прохожие услышали крики, а затем и увидели на фасаде одного из жилых домов раздетого мужчину, который висел на карнизе окна второго этажа и отчаянно пытался войти в дом», — рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.
Страшная гибель мужчине не грозила: как раз у него под ногами был козырек расположенного в доме магазина. Но по поведению миасца было ясно, что своими силами он этот козырек не покинет.
Вызванные прохожими спасатели попытались разобраться в ситуации. Оказалось, странный мужчина — жилец квартиры на третьем этаже. Судя по всему, горожанин выпал из своего окна. Но как это случилось, миасец объяснить не сумел.
Мужчина жаловался, что ему плохо. При осмотре никаких травм спасатели не заметили, но решили на всякий случай прислушаться к ощущениям горожанина. Мужчину уложили на мягкие носилки. Жильцы второго этажа разрешили внести эти носилки в дом через свое окно. После этого миасца донесли до машины скорой помощи и передали под опеку врачей.