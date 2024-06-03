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Волгоградец лишился 1,5 млн рублей, находясь в командировке под Саратовом

Житель Волгограда поверил мошенникам и потерял большую денежную сумму.

Волгоградец уехал в командировку в город Энгельс Саратовской области. В это время на его телефон позвонил мошенник.

Испугавшись, что неизвестные пытаются оформить на его имя кредит, житель Волгоградской области перевел на счета аферистов 600 тыс. рублей личных сбережений, а также 920 тыс. рублей кредитных средств.

Как сообщает ГУ МВД по Саратовской области, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ведутся поиски злоумышленников.

Правоохранители просят граждан не доверять полученной информации от незнакомцев. Когда звонит мошенник, надо прекратить разговор, после чего обратиться в банк и там прояснить ситуацию.