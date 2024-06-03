Волгоградец лишился 1,5 млн рублей, находясь в командировке под Саратовом

Волгоградец уехал в командировку в город Энгельс Саратовской области. В это время на его телефон позвонил мошенник.
Испугавшись, что неизвестные пытаются оформить на его имя кредит, житель Волгоградской области перевел на счета аферистов 600 тыс. рублей личных сбережений, а также 920 тыс. рублей кредитных средств.
Как сообщает ГУ МВД по Саратовской области, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ведутся поиски злоумышленников.
Правоохранители просят граждан не доверять полученной информации от незнакомцев. Когда звонит мошенник, надо прекратить разговор, после чего обратиться в банк и там прояснить ситуацию.