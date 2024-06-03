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В Ростовской области водитель мопеда сбил девочку

В хуторе Калинин 17-летний парень на мопеде сбил ребенка.

Источник: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области водитель мопеда сбил семилетнюю девочку. Об этом сообщили в УГИБДД по региону. Происшествие случилось поздним вечером 2 июня в хуторе Калинин.

По предварительной информации ведомства, 17-летний парень на мопеде двигался в районе дома 1. В этот момент на проезжую часть выбежала девочка. Водитель не успел вовремя притормозить и сбил ребенка.

— В результате ДТП пешеход получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.