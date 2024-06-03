В Ростовской области водитель мопеда сбил девочку

В Ростовской области водитель мопеда сбил семилетнюю девочку. Об этом сообщили в УГИБДД по региону. Происшествие случилось поздним вечером 2 июня в хуторе Калинин.
По предварительной информации ведомства, 17-летний парень на мопеде двигался в районе дома 1. В этот момент на проезжую часть выбежала девочка. Водитель не успел вовремя притормозить и сбил ребенка.
— В результате ДТП пешеход получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.