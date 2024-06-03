Три автомобиля столкнулись в Уфе — пострадали две пассажирки

31-летний водитель «Лады Гранты» сначала врезался в стоящий на светофоре «Рено Дастер», а тот от удара протаранил «Фольксваген Поло».
Две пассажирки «Лады», девушки 19 и 28 лет, получили различные ушибы. Медики оказали им помощь и отправили домой.
В минувшую субботу, 1 июня, в столице Башкирии произошла тройная авария. Все случилось на проспекте Октября, напротив дома № 1/1.
31-летний водитель «Лады Гранты» сначала врезался в стоящий на светофоре «Рено Дастер», а тот от удара протаранил «Фольксваген Поло».
Две пассажирки «Лады», девушки 19 и 28 лет, получили различные ушибы. Медики оказали им помощь и отправили домой.