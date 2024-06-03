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«Черный дым окутал район»: что сейчас происходит на загоревшемся складе в Новосибирске

Очевидцы показали фото и видео пожара на складе в Новосибирске.

Источник: ГУ МЧС по Новосибирской области

Фото и видео пожара на складе в Новосибирске 3 июня 2024 показали в МЧС и очевидцы. Огонь охватил складские помещения на площади 4500 квадратов. В данный момент возгорание на площади 2450 квадратных метров локализовали.

— Пожар локализован на площади 2450 метров квадратных, часть складских помещений удалось отстоять. К месту пожара следует пожарный поезд, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В администрации складских помещений сообщили, что до прибытия пожарной охраны из офисов и складов эвакуировались 34 человека самостоятельно. Пострадавших в результате происшествия нет.

Крышу здания на наличие скрытых очагов возгорания обследуют при помощи беспилотников. Известно, что в зданиях складов обрушились конструкции.

Густой и черный дым от горящих складов виден за много километров, поделились очевидцы с КП-Новосибирск.

Всего в тушении крупного пожара задействованы 66 человек личного состава и 20 единиц пожарной техники.

МЧС
пожары