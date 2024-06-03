В Татарстане из-за ливня затопило село

В Бугульминском районе Татарстана 2 июня из-за ливня затопило село Татарская Дымская. Информацию об этом подтвердил в своем телеграм-канале глава района Линар Закиров.
Согласно кадрам из соцсетей, обильная вода текла по местным улицам, где-то лежали обломанные ветки деревьев. Под постом комментаторы заявили, что это обычная летняя погода.
По словам Закирова, в результате непогоды никто не пострадал. Также в целостности остались все жилые дома. Социально значимые объекты работают в штатном режиме.
«Эвакуация населения и разворачивание пунктов размещения не потребовались. Ситуацию держим на контроле», — отметил в своем телеграм-канале Линар Закиров.
Ранее метеоролог КФУ Тимур Аухадеев рассказал, какая будет погода летом в Татарстане 2024.