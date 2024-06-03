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В Татарстане из-за ливня затопило село

В результате непогоды никто не пострадал.

Источник: Линар Закиров

В Бугульминском районе Татарстана 2 июня из-за ливня затопило село Татарская Дымская. Информацию об этом подтвердил в своем телеграм-канале глава района Линар Закиров.

Согласно кадрам из соцсетей, обильная вода текла по местным улицам, где-то лежали обломанные ветки деревьев. Под постом комментаторы заявили, что это обычная летняя погода.

По словам Закирова, в результате непогоды никто не пострадал. Также в целостности остались все жилые дома. Социально значимые объекты работают в штатном режиме.

«Эвакуация населения и разворачивание пунктов размещения не потребовались. Ситуацию держим на контроле», — отметил в своем телеграм-канале Линар Закиров.

Ранее метеоролог КФУ Тимур Аухадеев рассказал, какая будет погода летом в Татарстане 2024.