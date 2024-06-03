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Ударился головой о подъемник: в Челябинской области начальника канатки будут судить за травму 7-летнего мальчика

В Челябинской области в суд ушло дело о травме ребенка на тюбинге.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области начальника буксировочной канатной дороги будут судить за травму ребенка. Семилетний мальчик пострадал в январе этого года, катаясь на тюбинге.

«Во время подъема по канатной дороге произошел неконтролируемый занос тюбинга», — рассказали в СУ Следственного комитета по Челябинской области.

Из-за заноса семилетний пассажир надувных санок стукнулся головой о деталь подъемника. Травму позже оценили, как вред здоровью средней тяжести.

Начальника канатки обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, мужчина допустил катание ребенка без сопровождающих и без защитного шлема.