Ударился головой о подъемник: в Челябинской области начальника канатки будут судить за травму 7-летнего мальчика

В Челябинской области начальника буксировочной канатной дороги будут судить за травму ребенка. Семилетний мальчик пострадал в январе этого года, катаясь на тюбинге.
«Во время подъема по канатной дороге произошел неконтролируемый занос тюбинга», — рассказали в СУ Следственного комитета по Челябинской области.
Из-за заноса семилетний пассажир надувных санок стукнулся головой о деталь подъемника. Травму позже оценили, как вред здоровью средней тяжести.
Начальника канатки обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, мужчина допустил катание ребенка без сопровождающих и без защитного шлема.