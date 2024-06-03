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Грузовик погранслужбы слетел в кювет в Алматы

В воскресенье, 2 июня, в Алматы случилось ДТП, в котором пострадали пограничники. По данному факту начато расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на Пограничную службу КНБ РК.

Источник: zakon.kz

Как пишет Zakon.kz, ссылаясь на слова очевидцев, грузовик Погранслужбы ехал по своей полосе, когда на «встречку» выехали мотоциклы. В итоге грузовик слетел в кювет.

В пресс-службе Пограничной службы КНБ РК корреспонденту NUR.KZ подтвердили факт ДТП и сообщили о начале расследования.

«Серьезных травм нет, пограничники получили медпомощь, не требующую госпитализации. По факту ДТП проводится расследование», — сообщили в Погранслужбе нашему корреспонденту.

Подробности произошедшего в пресс-службе раскрывать не стали, слова очевидцев здесь также не подтвердили и не опровергли.

В Департаменте полиции Алматы нашему корреспонденту сообщили, что ведут расследование по факту ДТП.