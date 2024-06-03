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Мужчина утонул в озере в Токсово

Пропавшего в Токсово мужчину нашли мертвым.

Трагедией завершилась вечерняя прогулка на водоем для жителя Токсово. Он решил покупаться в озере Хепоярви вечером 2 июня, но не вернулся домой. Родные забеспокоились и обратились в экстренные службы. Спасатели выдвинулись на место, чтобы обследовать водоем. И, к сожалению, нашли пропавшего мертвым. Об этом сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.

— К месту происшествия выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург. Спасатели провели поисковые работы, обнаружили тело мужчины и передали сотрудникам полиции, — говорится в сообщении.

Уточняется, что указанное озеро не входит в зону патрулирования отряда. Но они не могли не откликнуться на призыв о помощи.

При каких обстоятельствах утонул мужчина, остается загадкой. Теперь в этом предстоит разобраться правоохранителям.