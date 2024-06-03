Мужчина утонул в озере в Токсово

Трагедией завершилась вечерняя прогулка на водоем для жителя Токсово. Он решил покупаться в озере Хепоярви вечером 2 июня, но не вернулся домой. Родные забеспокоились и обратились в экстренные службы. Спасатели выдвинулись на место, чтобы обследовать водоем. И, к сожалению, нашли пропавшего мертвым. Об этом сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.