Мужчина утонул в озере в Токсово

Трагедией завершилась вечерняя прогулка на водоем для жителя Токсово. Он решил покупаться в озере Хепоярви вечером 2 июня, но не вернулся домой. Родные забеспокоились и обратились в экстренные службы. Спасатели выдвинулись на место, чтобы обследовать водоем. И, к сожалению, нашли пропавшего мертвым. Об этом сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.
— К месту происшествия выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург. Спасатели провели поисковые работы, обнаружили тело мужчины и передали сотрудникам полиции, — говорится в сообщении.
Уточняется, что указанное озеро не входит в зону патрулирования отряда. Но они не могли не откликнуться на призыв о помощи.
При каких обстоятельствах утонул мужчина, остается загадкой. Теперь в этом предстоит разобраться правоохранителям.