Четверым жителям Боготола вынесли приговор за убийство незнакомца

В Боготоле вынесли приговор четверым мужчинам, обвиняемых в убийстве. Само преступление произошло летом прошлого года — тогда шестеро человек выпивали на улице и в какой-то момент между ними произошла драка. Мимо них на велосипеде проехал 39-летний мужчина и решив, что незнакомец снимает происходящее на телефон, пьяные нарушители набросились уже на него. После избиения пострадавшего ограбили и оставили на улице умирать. На украденные деньги преступники купили еще спиртного.