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Четверым жителям Боготола вынесли приговор за убийство незнакомца

Компания выпивающих решила, что погибший снимал их на телефон.

Источник: РИА "Новости"

В Боготоле вынесли приговор четверым мужчинам, обвиняемых в убийстве. Само преступление произошло летом прошлого года — тогда шестеро человек выпивали на улице и в какой-то момент между ними произошла драка. Мимо них на велосипеде проехал 39-летний мужчина и решив, что незнакомец снимает происходящее на телефон, пьяные нарушители набросились уже на него. После избиения пострадавшего ограбили и оставили на улице умирать. На украденные деньги преступники купили еще спиртного.

В итоге троих обвиняемых приговорили к 9 и 10 годам лишения свободы. Четвертый подсудимый на момент преступления был несовершеннолетним и его приговорили к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы.