Бизнесмен из Екатеринбурга перевел мошенникам 2,5 миллиона рублей

В полицию Екатеринбурга обратился 60-летний индивидуальный предприниматель, который лишился 2,5 миллиона рублей из-за аферистов. Мужчина рассказал, что ему позвонил представитель сотовой компании и попросил уточнить паспортные данные, а также сообщить код из смс.
«Потерпевший не сумел вовремя положить трубку и оказался втянут в целый “спектакль”, разыгранный мошенниками с целью отъема его денег. С мужчиной поочередно общались фейковые сотрудники Госуслуг, МВД и Центрального банка. Аферисты даже позвонили по видеосвязи, продемонстрировав “кабинет следователя” и самого “силовика” в гражданской одежде», — рассказали в полиции.
После общения с неизвестными екатеринбуржец взял два кредита в разных банках и отправил деньги на указанные счета.
По факту хищения денег в отделе полиции № 2 возбудили уголовное дело о мошенничестве.