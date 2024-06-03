Бизнесмен из Екатеринбурга перевел мошенникам 2,5 миллиона рублей

«Потерпевший не сумел вовремя положить трубку и оказался втянут в целый “спектакль”, разыгранный мошенниками с целью отъема его денег. С мужчиной поочередно общались фейковые сотрудники Госуслуг, МВД и Центрального банка. Аферисты даже позвонили по видеосвязи, продемонстрировав “кабинет следователя” и самого “силовика” в гражданской одежде», — рассказали в полиции.