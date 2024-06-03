В Пермском крае мужчина после ссоры с возлюбленной поджег ее дом

Настоящие шекспировские страсти разыгрались в деревне Кипчак Куединского округа Пермского края. После ссоры со своей возлюбленной 49-летний «отелло» поджег ее дом. Полиция взяла под стражу деревенского поджигателя.
Следствие установило, что между возлюбленными произошел конфликт, женщина выгнала мужчину из дома. Спустя несколько дней в ночное время подозреваемый в совершении преступления пришел к ней, чтобы попросить прощения. Возлюбленная захлопнула перед ним дверь и сказала, что подумает об этом завтра. После чего ушла спать.
В порыве гнева фигурант уголовного дела прошел через сад во двор дома сожительницы. В пристрое взял бутылку с бензином, облил им землю вокруг газового ящика и поджег разлитую жидкость. После акта возмездия мужчина ушел с места преступления.
Следователь отдела МВД «Куединский» возбудил уголовное дело по признакам уничтожения или повреждение чужого имущества. В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, мужчина полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся. Поджигателя заключили под стражу, следствие продолжается. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.