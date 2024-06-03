В Пермском крае мужчина после ссоры с возлюбленной поджег ее дом

Следствие установило, что между возлюбленными произошел конфликт, женщина выгнала мужчину из дома. Спустя несколько дней в ночное время подозреваемый в совершении преступления пришел к ней, чтобы попросить прощения. Возлюбленная захлопнула перед ним дверь и сказала, что подумает об этом завтра. После чего ушла спать.