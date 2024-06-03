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В Воронежской области за сутки сгорели две дачи

В Рамонском и Россошанском районах Воронежской области сгорели две дачи.

В воскресенье, 2 июня, в Рамонском и Россошанском районах случились пожары на дачах.

В 8.03 в дежурную часть МЧС сообщили о возгорании в селе Чертовицы Рамонского района в садоводческом товариществе «Стройдеталь». Там вспыхнул дачный дом 6×8м. С огнем боролись 12 сотрудников МЧС на трех пожарных машинах. Они потушили пламя в 8.45. К тому времени сгорела мансарда, рухнула крыша и потолок на первом этаже.

А в 22.45 в МЧС поступил звонок о загоревшейся даче в селе Подгорное Россошанского района на улице Жасминной. Туда выехали восемь специалистов спасательного ведомства на двух пожарных машинах. Огонь они потушили в 22.43. Но к тому времени дачный дом 5×4м уже сгорел.

На обоих пожарах обошлось без жертв.

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