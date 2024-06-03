В Воронежской области за сутки сгорели две дачи

А в 22.45 в МЧС поступил звонок о загоревшейся даче в селе Подгорное Россошанского района на улице Жасминной. Туда выехали восемь специалистов спасательного ведомства на двух пожарных машинах. Огонь они потушили в 22.43. Но к тому времени дачный дом 5×4м уже сгорел.