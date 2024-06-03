«Кровля полыхает уже час»: публикуем фото и видео пожара на складе в Новосибирске 3 июня 2024

Фото и видео пожара на складе в Новосибирске 3 июня 2024 публикуем с места происшествия. В настоящий момент открытое горение на складе на площади 2450 квадратов уже ликвидировали. Кровля полыхала больше часа. Площадь возгорания составила 4500 квадратов. Никто в результате происшествия, к счастью, не пострадал.