«Кровля полыхает уже час»: публикуем фото и видео пожара на складе в Новосибирске 3 июня 2024

Фото и видео пожара на складе в Новосибирске 3 июня 2024 публикуем с места происшествия. В настоящий момент открытое горение на складе на площади 2450 квадратов уже ликвидировали. Кровля полыхала больше часа. Площадь возгорания составила 4500 квадратов. Никто в результате происшествия, к счастью, не пострадал.
— В настоящий момент ведется разборка и проливка сгоревших конструкций для предотвращения случаев повторного возгорания, — уточнили в ГУ МЧС по региону.
На место возгорания прибыл пожарный поезд. Сотрудники МЧС продолжают обследовать кровлю здания на наличие скрытых очагов горения. Также для работы задействовали высотную пожарную технику.
Ранее сообщалось, что до прибытия на место ЧП пожарных из здания офиса и склада самостоятельно эвакуировались 34 человека. Никто не пострадал.
Известно, что пожару присвоили 3 ранг. Густой черный дым окутал весь район.
В тушении пожара задействовали 66 человек личного состава, а также 20 единиц пожарной техники.