Две легковушки столкнулись на перекрестке в Витебске, пострадала женщина

Автомобили столкнулись вечером 2 июня на пересечении улиц Зеленогурской и Сенненской в областном центре. По предварительным данным, Hyundai, за рулем которого была 24-летняя женщина, при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу BMW. Последним управлял водитель 2000 г. р.