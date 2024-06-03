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Две легковушки столкнулись на перекрестке в Витебске, пострадала женщина

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На перекрестке в Витебске столкнулись два автомобиля, водитель одного из них госпитализирована. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Источник: УГАИ УВД Витебского облисполкома

Автомобили столкнулись вечером 2 июня на пересечении улиц Зеленогурской и Сенненской в областном центре. По предварительным данным, Hyundai, за рулем которого была 24-летняя женщина, при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу BMW. Последним управлял водитель 2000 г. р.

В результате ДТП водитель Hyundai получила травмы и была госпитализирована. По факту аварии проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает водителям: при управлении транспортным средством важно быть предельно внимательными и осторожными, не забывать о концентрации внимания.