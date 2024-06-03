Хабаровчанину грозит до двух лет лишения свободы за кражи в супермаркетах

В Хабаровске задержали 29-летнего безработного, который в течение двух месяцев совершил 19 краж в продуктовых супермаркетах. Похищенные товары, среди которых были кассеты для бритья, колбасные изделия, сливочное масло и кофе, мужчина продавал на городском рынке или употреблял в пищу. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В марте обвиняемый похитил из продуктового гипермаркета четыре упаковки кассет для бритья стоимостью более восьми тысяч рублей. Через несколько дней он похитил из магазина 20 палок колбасных изделий стоимостью около пяти тысяч рублей. Общий ущерб от его действий составил порядка 100 тысяч рублей.
«Полиция задержала мужчину после изучения записей камер видеонаблюдения и содействия службы безопасности предприятия. Он признался, что продавал похищенные кассеты для бритья на городском рынке от трех до четырех тысяч рублей, а вырученные деньги тратил на собственные нужды», — рассказали в УМВД России по Хабаровску.
Уголовное дело по статье «Кража» окончено и направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.