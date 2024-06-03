Хабаровчанину грозит до двух лет лишения свободы за кражи в супермаркетах

В марте обвиняемый похитил из продуктового гипермаркета четыре упаковки кассет для бритья стоимостью более восьми тысяч рублей. Через несколько дней он похитил из магазина 20 палок колбасных изделий стоимостью около пяти тысяч рублей. Общий ущерб от его действий составил порядка 100 тысяч рублей.