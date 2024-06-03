В Калининграде в ДТП на ул. Гайдара пострадали трое детей

По предварительным данным, 2 июня в 11.50 минут на улице Гайдара 15 А 43-летний водитель автомобиля «Тойота Пикник» выбрал небезопасную дистанцию до следующего впереди «Ситроена» под управлением 30-летнего водителя и допустил с ним столкновение. После этого Ситроен откинуло на внедорожник Тойота, следовавший впереди.