Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Хабаровского края будут судить за убийство отца

Сын избил больного отца молотком и предметами мебели.

Источник: AP 2023

Жителя поселка Ванино Ванинского района будут судить за убийство отца, сообщает пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

В январе этого года в квартире на улице Портовой в поселке Ванино мужчина поругался с отцом из-за его болезни. Во время ссоры сын множество раз ударил отца по голове предметами мебели и молотком. Из-за этого мужчина скончался на месте.

«Ванинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу.