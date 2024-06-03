Жителя Хабаровского края будут судить за убийство отца

Жителя поселка Ванино Ванинского района будут судить за убийство отца, сообщает пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
В январе этого года в квартире на улице Портовой в поселке Ванино мужчина поругался с отцом из-за его болезни. Во время ссоры сын множество раз ударил отца по голове предметами мебели и молотком. Из-за этого мужчина скончался на месте.
«Ванинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу.