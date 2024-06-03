Красноярец, которого обокрали в Новосибирске, три года шел пешком к морю

— Может кто ищет этого человека. Был обнаружен в нежилом частном доме в Пензенской области. С его слов он Мосман Александр Георгиевич, родом с города Красноярска, там осталась его семья. Третий год он идет к Чëрному морю. Опять же, с его слов, барсетку с документами украли на железнодорожном вокзале в Новосибирске, — рассказал автор поста анонимно.