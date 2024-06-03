Красноярец, которого обокрали в Новосибирске, три года шел пешком к морю

Очевидцы обнаружили бездомного в Пензенской области — им оказался пропавший житель Красноярска. Пост опубликовали подписчики паблика «Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)» «ВКонтакте» 31 мая.
— Может кто ищет этого человека. Был обнаружен в нежилом частном доме в Пензенской области. С его слов он Мосман Александр Георгиевич, родом с города Красноярска, там осталась его семья. Третий год он идет к Чëрному морю. Опять же, с его слов, барсетку с документами украли на железнодорожном вокзале в Новосибирске, — рассказал автор поста анонимно.
— Благодарим за ваше неравнодушие. Информация у отряда уже есть, найден, жив, — сообщили КП-Новосибирск в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» Красноярского края.
В мае 2023 года волонтеры группы «ПОИСКОВИК Приходящие Уходящие» опубликовали пост о мужчине, якобы он 4 месяца пробыл в работном доме и пропал.
— Он был у меня год назад в Екатеринбурге, ушёл «по-английски». Наши группы поиска плодов не перенесли. Думал, может где всплывёт. Про его родных ничего не знаю, — сообщил КП-Новосибирск администратор группы Антон.
Редакция КП-Новосибирск просит родственников пропавшего связаться с нами.