Жителя Москвы задержали за участие в нападении банды Басаева на Буденновск

По данным следствия, в июне 1995 года уроженец Чеченской Республики Зоев добровольно вступил в состав банды Басаева, 14 июня 1995 года вместе с другими боевиками численностью не менее 160 человек участвовал в нападении на Буденновск, где были убиты 129 человек, ранены 317, еще 1 586 человек были захвачены в заложники. Также были уничтожены и повреждены 198 автомашин, поврежден огнем Дом детского творчества, здания центральной районной больницы, отдела внутренних дел, городской администрации, 107 частных домовладений.