Жителя Москвы задержали за участие в нападении банды Басаева на Буденновск

«Главным следственным управлением СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту нападения устойчивой вооруженной группы (банды) под общим руководством Шамиля Басаева на организации и жителей города Буденновска Ставропольского края, получены доказательства причастности жителя Москвы Хамзата Зоева к совершению указанных преступлений», — сообщили в СК.
Он заключен под стражу и обвиняется по ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 2 ст. 209 УК РФ (бандитизм), ч. 2 ст. 126.1 УК РСФСР (захват заложников) и ст. 102 УК РСФСР (убийство).
Как сообщили в ЦОС, 56-летний мужчина задержан по адресу временного проживания в деревне Перещапово Можайского городского округа Подмосковья и доставлен к следователям ГСУ СК по СКФО, после чего Ессентукский городской суд избрал ему меру пресечения. Как отметили в ЦОС, «сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителя Москвы 1967 года рождения, не понесшего за это уголовного наказания».
По данным следствия, в июне 1995 года уроженец Чеченской Республики Зоев добровольно вступил в состав банды Басаева, 14 июня 1995 года вместе с другими боевиками численностью не менее 160 человек участвовал в нападении на Буденновск, где были убиты 129 человек, ранены 317, еще 1 586 человек были захвачены в заложники. Также были уничтожены и повреждены 198 автомашин, поврежден огнем Дом детского творчества, здания центральной районной больницы, отдела внутренних дел, городской администрации, 107 частных домовладений.