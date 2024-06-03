Семь человек задержали после массовой драки в Мурино

Уличные разборки в Мурино закончились задержанием семи человек. Все произошло в ночь на 2 июня у дома 19 по Воронцовскому бульвару. Там собралась компания из людей разных возрастов. Они что-то не поделили между собой и начали выяснять отношения на кулаках. Местные жители услышали под окнами шум и вызвали полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.