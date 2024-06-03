Семь человек задержали после массовой драки в Мурино

Уличные разборки в Мурино закончились задержанием семи человек. Все произошло в ночь на 2 июня у дома 19 по Воронцовскому бульвару. Там собралась компания из людей разных возрастов. Они что-то не поделили между собой и начали выяснять отношения на кулаках. Местные жители услышали под окнами шум и вызвали полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— Прибывшими на место сотрудниками полиции в отдел были доставлены семь человек, 2003−1971 годов рождения. В отношении них составили протоколы об административных правонарушения по статье о мелком хулиганстве, — добавили в ведомстве.
Позднее стало известно, что в потасовке пострадала 20-летняя девушка. Она обратилась в больницу, где у нее диагностировали ушибы. После оказания помощи ее отпустили домой, а информацию передали полицейским. Как рассказала правоохранителям девушка, ее толкнули во время конфликта.