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В Петербурге задержали гендиректора компании «Лендорстрой-2». Он был в федеральном розыске

Гендиректора компании «Лендорстрой-2» Владимира Гурьянова задержали в Петербурге.

В последние полгода его искали после того, как он ушел из-под подписки о невыезде.

По данным «Фонтанки», задержали Гурьянова 2 июня на бульваре Новаторов. С 18 января он находился в федеральном розыске, так как в конце 2023-год скрылся, находясь под подпиской о невыезде. Сама мера пресечения ему была избрана в конце 2018 года в рамках уголовного дела о сокрытии средств, из которых должна быть погашена задолженность по налогам. Следствие считает, что он перечислил почти 40 млн рублей на счета косвенно связанной с ним компании «Евро Северо-Запад».

Компания «Лендорстрой-2» сейчас находится под процедурой наблюдения в рамках дела о банкротстве. Некогда это был крупный дорожный подрядчик города, в портфолио которого есть строительство Парашютной улицы, подключение ЗСД к улично-дорожной сети на Гутуевском острове и частично — благоустройство вокруг стадиона на Крестовском острове.

СК