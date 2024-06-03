В Петербурге задержали гендиректора компании «Лендорстрой-2». Он был в федеральном розыске

По данным «Фонтанки», задержали Гурьянова 2 июня на бульваре Новаторов. С 18 января он находился в федеральном розыске, так как в конце 2023-год скрылся, находясь под подпиской о невыезде. Сама мера пресечения ему была избрана в конце 2018 года в рамках уголовного дела о сокрытии средств, из которых должна быть погашена задолженность по налогам. Следствие считает, что он перечислил почти 40 млн рублей на счета косвенно связанной с ним компании «Евро Северо-Запад».



Компания «Лендорстрой-2» сейчас находится под процедурой наблюдения в рамках дела о банкротстве. Некогда это был крупный дорожный подрядчик города, в портфолио которого есть строительство Парашютной улицы, подключение ЗСД к улично-дорожной сети на Гутуевском острове и частично — благоустройство вокруг стадиона на Крестовском острове.