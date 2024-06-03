Омскому учителю вынесли приговор за избиение отца ученицы

«В суде установлено, что 9 января 2023 г. в приемной кабинета директора школы данный педагог в ходе словесного конфликта причинил отцу одной из своих учениц телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.