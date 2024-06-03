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Омскому учителю вынесли приговор за избиение отца ученицы

Прокуратура Омской области сообщает в понедельник, 3 июня 2024 года, о вынесении приговора учителю физической культуры МБОУ «Магистральная СОШ». Он признан виновным по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Источник: AP 2023

«В суде установлено, что 9 января 2023 г. в приемной кабинета директора школы данный педагог в ходе словесного конфликта причинил отцу одной из своих учениц телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

При этом учитель, как отмечается, не подтвердил инкриминируемую вину.

Суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также он должен выплатить 250 тысяч рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда.

Отметим, что приговор еще не вступил в законную силу.