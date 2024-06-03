Экс-чиновника и директора IT-компании осудили за хищение более 105 млн тенге

По данным ведомства, похищенные средства были выделены на разработку информационной системы, в рамках реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан».
На скамье подсудимых оказались заместитель председателя Комитета по архивным делам и документации Министерства культуры и спорта, а также директор IT-компании.
Отметим, что 1 сентября 2023 года Министерство культуры и спорта РК было преобразовано в Министерство туризма и спорта РК.
«АФМ установлено, что хищение осуществлялось путем выделения и перечисления бюджетных денег на техническое сопровождение Информсистемы “Единый электронный архив документов”, повторно, используя терминологию в сфере компьютерных технологий на уже выполненные работы», — говорится в сообщении.
Согласно информации АФМ, похищено было более 105 млн тенге.
При этом отмечается, что техспецификация ИС была ранее разработана и введена в эксплуатацию самим подрядчиком с принятием обязательств по гарантийному техническому сопровождению.
"Однако руководство комитета, выделив на уже выполненные работы бюджетные средства, повторно перечислило их разработчику ИС по фиктивным актам выполненных работ.
Похищенные денежные средства направлены на приобретение дорогостоящего движимого и недвижимого имущества, которое с целью сокрытия преступного происхождения и введения в законный оборот оформлялось на доверенных лиц", — добавили представители Агентства по финмониторингу.
В итоге суд приговорил замглавы комитета и руководителя IT-компании к 6,5 годам лишения свободы, с взысканием причиненного ущерба, лишения госнаград, пожизненным лишением права занимать государственные и руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 7 лет.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Отметим, что наказание за присвоение или растрату вверенного чужого имущества прописано в статье 189 УК РК.