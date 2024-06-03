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Блиновская подала в арбитражный суд заявление о банкротстве

Блогер Елена Блиновская подала в арбитражный суд заявление о банкротстве. Это следует из картотеки суда 3 июня.

Источник: РИА "Новости"

Заявление о несостоятельности было подано 31 мая и рассматривается в первой инстанции.

Как сообщил «Известиям» адвокат по налогам Блиновской Иван Морозов, банкротством блогера занимается отдельная команда. При этом представлять интересы по уголовному делу в отношении создательницы марафонов продолжает адвокат Наталья Сальникова.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов на сумму около 918 млн рублей в период с 2019 по 2021 год. В январе 2024 года суд изменил меру пресечения Блиновской на заключение под стражу. В конце апреля обвиняемая выразила готовность погасить ущерб в размере более 900 млн рублей. На данный момент она арестована до 26 июля.

Также в январе этого года Сальникова сообщала, что Блиновской и ее супругу Алексею придется признать себя банкротами, поскольку счета их компаний «Эра» и «Редан» арестованы, по ним нельзя вести какую-либо деятельность. Позднее, 5 мая, из списка единого государственного реестра юридических лиц была исключена компания ООО «Нембус», занимавшаяся добычей руды и песков драгоценных металлов, которая принадлежала Алексею Блиновскому.

После этого на российских интернет-ресурсах появились объявления о продаже, предположительно, принадлежащих Блиновской двухэтажного коттеджа в подмосковной Истре и автомобиля Lamborghini Urus. «Известия» располагают кадрами обысков в особняке четы, которые проходили весной 2023-го.

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