Блиновская подала в арбитражный суд заявление о банкротстве

Заявление о несостоятельности было подано 31 мая и рассматривается в первой инстанции.
Как сообщил «Известиям» адвокат по налогам Блиновской Иван Морозов, банкротством блогера занимается отдельная команда. При этом представлять интересы по уголовному делу в отношении создательницы марафонов продолжает адвокат Наталья Сальникова.
Блиновскую задержали в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов на сумму около 918 млн рублей в период с 2019 по 2021 год. В январе 2024 года суд изменил меру пресечения Блиновской на заключение под стражу. В конце апреля обвиняемая выразила готовность погасить ущерб в размере более 900 млн рублей. На данный момент она арестована до 26 июля.
Также в январе этого года Сальникова сообщала, что Блиновской и ее супругу Алексею придется признать себя банкротами, поскольку счета их компаний «Эра» и «Редан» арестованы, по ним нельзя вести какую-либо деятельность. Позднее, 5 мая, из списка единого государственного реестра юридических лиц была исключена компания ООО «Нембус», занимавшаяся добычей руды и песков драгоценных металлов, которая принадлежала Алексею Блиновскому.
После этого на российских интернет-ресурсах появились объявления о продаже, предположительно, принадлежащих Блиновской двухэтажного коттеджа в подмосковной Истре и автомобиля Lamborghini Urus. «Известия» располагают кадрами обысков в особняке четы, которые проходили весной 2023-го.