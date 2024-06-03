На Кубани две легковушки столкнулись и загорелись. Авария произошла в ночь на 3 июня в Темрюкском районе.
Предварительно, 25-летний водитель Lada Largus выехал на встречную полосу в месте, где это запрещено. В этот момент автомобиль столкнулся с иномаркой Hyundai под управлением 40-летнего мужчины. После столкновения оба автомобиля загорелись.
«В результате ДТП погиб 44-летний пассажир автомобиля Hyundai и пострадали водители автомобилей», — сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.