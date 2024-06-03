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На Кубани две легковушки столкнулись и загорелись

В Темрюкском районе в ДТП с двумя легковушками погиб 44-летний пассажир.

Источник: УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани две легковушки столкнулись и загорелись. Авария произошла в ночь на 3 июня в Темрюкском районе.

Предварительно, 25-летний водитель Lada Largus выехал на встречную полосу в месте, где это запрещено. В этот момент автомобиль столкнулся с иномаркой Hyundai под управлением 40-летнего мужчины. После столкновения оба автомобиля загорелись.

«В результате ДТП погиб 44-летний пассажир автомобиля Hyundai и пострадали водители автомобилей», — сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.