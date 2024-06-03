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Труп мужчины обнаружили на улице Ползунова в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сегодня утром прохожие обнаружили труп мужчины.

Источник: МВД

Он лежал на улице Ползунова. На вид умершему около 60-ти лет, рассказали очевидцы.

На месте работали сотрудники полиции.

«Сообщение о трупе поступило в отдел полиции № 14 примерно в девять часов утра. Мужчина без видимых телесных повреждений», — рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

Территориальным отделом СУ СК России по Свердловской области по данному факту организовано проведение процессуальной проверки. Точную причину гибели мужчины установят судмедэксперты.

Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге, рядом с машиной на перекрестке улиц Ключевская и Мельникова, обнаружили труп мужчины. По предварительным данным, еще смерть не криминальная.