Труп мужчины обнаружили на улице Ползунова в Екатеринбурге

Он лежал на улице Ползунова. На вид умершему около 60-ти лет, рассказали очевидцы.
На месте работали сотрудники полиции.
«Сообщение о трупе поступило в отдел полиции № 14 примерно в девять часов утра. Мужчина без видимых телесных повреждений», — рассказали в УМВД по Екатеринбургу.
Территориальным отделом СУ СК России по Свердловской области по данному факту организовано проведение процессуальной проверки. Точную причину гибели мужчины установят судмедэксперты.
Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге, рядом с машиной на перекрестке улиц Ключевская и Мельникова, обнаружили труп мужчины. По предварительным данным, еще смерть не криминальная.