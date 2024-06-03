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«Отравилась клубникой»: в Самарской области выясняют причину загадочной смерти ребенка

Правоохранители выясняют причину смерти четырехлетней девочки в Тольятти. В соцсетях уже появилось сообщение, якобы ребенок умер, съев клубнику.

Источник: РИА "Новости"

«Несколько дней назад в Центральном районе мама купила ягоду, дома дала ребенку, но уже через час девочка скончалась. Также отмечается, что перед смертью у ребенка были пятна на теле и диарея. Врач сказала, что это уже не первый случай», — сообщалось в пабликах в соцсетях.

Официальных комментариев о причине смерти пока не было. Но, по данным источников Волга Ньюс, причиной смерти может быть все же не отравление. Сейчас проводятся экспертизы и выясняются все детали ЧП. Проверку уже начали сотрудники управления Следственного комитета по Самарской области.

несчастный случай