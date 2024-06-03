«Отравилась клубникой»: в Самарской области выясняют причину загадочной смерти ребенка

«Несколько дней назад в Центральном районе мама купила ягоду, дома дала ребенку, но уже через час девочка скончалась. Также отмечается, что перед смертью у ребенка были пятна на теле и диарея. Врач сказала, что это уже не первый случай», — сообщалось в пабликах в соцсетях.
Официальных комментариев о причине смерти пока не было. Но, по данным источников Волга Ньюс, причиной смерти может быть все же не отравление. Сейчас проводятся экспертизы и выясняются все детали ЧП. Проверку уже начали сотрудники управления Следственного комитета по Самарской области.