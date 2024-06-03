«Отравилась клубникой»: в Самарской области выясняют причину загадочной смерти ребенка

«Несколько дней назад в Центральном районе мама купила ягоду, дома дала ребенку, но уже через час девочка скончалась. Также отмечается, что перед смертью у ребенка были пятна на теле и диарея. Врач сказала, что это уже не первый случай», — сообщалось в пабликах в соцсетях.