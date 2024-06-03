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Более 12 миллионов отдали мошенникам 14 жителей Приангарья за три дня

За три дня 14 жителей Иркутской области подарили мошенникам более 12 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Источник: Freepik

72-летний иркутянин отдал 4,8 миллиона за «продление» сим-карты. Сначала он назвал код из СМС «оператору сотовой связи», потом ему позвонил «специалист государственной финансовой службы». «Специалист» заявил, что аккаунт пожилого мужчины на Госуслугах взломан и неизвестные пытаются оформить на него кредит. От пенсионера потребовали перевести деньги на «безопасный счёт», и он выполнил их требования.

Также часто пострадавшие верят и дают в долг знакомым, а потом оказывается, что их аккаунты взломаны. И не теряет популярности схема фальшивого инвестирования.