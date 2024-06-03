Во Владивостоке пропал 11-летний мальчик в кофте в виде медведя с ушками на капюшоне. Ориентировку разместили в Telegram-канале «ПримПоиск».
Артем Бруев около 15.00 часов 2 июня ушел из дома по адресу ул. Волкова, д. 5. С того момента его местонахождение неизвестно.
Рост мальчика составляет 130 см, телосложение худощавое, волосы тёмно-русые, глаза серо-зеленые, на лице видны веснушки.
Когда его видели последний раз, он был одет в желто-черную кофту в виде медведя с капюшоном с ушками, синие джинсы, серые кроссовки в сеточку.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении ребенка, просят звонить по телефону