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Во Владивостоке пропал 11-летний мальчик в кофте в виде медведя

Он ушел из дома 2 июня.

Источник: Соцсети

Во Владивостоке пропал 11-летний мальчик в кофте в виде медведя с ушками на капюшоне. Ориентировку разместили в Telegram-канале «ПримПоиск».

Артем Бруев около 15.00 часов 2 июня ушел из дома по адресу ул. Волкова, д. 5. С того момента его местонахождение неизвестно.

Рост мальчика составляет 130 см, телосложение худощавое, волосы тёмно-русые, глаза серо-зеленые, на лице видны веснушки.

Когда его видели последний раз, он был одет в желто-черную кофту в виде медведя с капюшоном с ушками, синие джинсы, серые кроссовки в сеточку.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении ребенка, просят звонить по телефону 8 (423) 249−09−27, 102 или 112 — полиция, или волонтерам: 8 924 009 92 21, 8 914 721 22 32.