В Екатеринбурге мужчина на самокате сбил 5-летнего ребенка

Автоинспекторы установили, что самокатом управлял 35-летний мужчина. Он рассказал, что попытался избежать столкновения с ребенком, повернув влево. Однако мальчик также повернул в эту сторону. На месте ДТП были проведены замеры и составлены процессуальные документы. По факту аварии проводится проверка.