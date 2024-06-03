В Екатеринбурге мужчина на самокате сбил 5-летнего ребенка

В Екатеринбурге самокатчик сбил пятилетнего мальчика. Ребенок получил травму при столкновении. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в Госавтоинспекции города.
Авария произошла днем 2 июня на улице Ключевской. По предварительной информации, мужчина на электросамокате ехал в сторону улицы Мельников, когда под колесами его транспорта оказался мальчик на велосипеде. Он ехал навстречу самокатчику.
— В результате ДТП пятилетний мальчик с ушибом головы доставлен в лечебное учреждение, — рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.
Автоинспекторы установили, что самокатом управлял 35-летний мужчина. Он рассказал, что попытался избежать столкновения с ребенком, повернув влево. Однако мальчик также повернул в эту сторону. На месте ДТП были проведены замеры и составлены процессуальные документы. По факту аварии проводится проверка.