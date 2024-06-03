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В Геленджике пенсионера будут судить за дискредитацию российских военных

Городской суд Геленджика рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя — пенсионера, обвиняемого в совершении публичных действий, направленных на дискредитацию Вооруженных Сил РФ, сообщает следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

Следствие утверждает, что гражданин на своих страницах в социальных сетях публиковал тексты оскорбительного содержания в отношении российских военных.

Противоправную деятельность пенсионера выявили и пресекли сотрудники пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Дискредитирующие сведения в аккаунтах гражданина появлялись с декабря 2022 по март 2023 года, пенсионер публиковал собственные сообщения и делал репосты публикаций других пользователей. В октябре 2022 года гражданин уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

В ходе расследования обвиняемый полностью признал вину, в случае вынесения ему обвинительного приговора по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ пенсионеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.