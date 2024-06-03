В Геленджике пенсионера будут судить за дискредитацию российских военных

Противоправную деятельность пенсионера выявили и пресекли сотрудники пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Дискредитирующие сведения в аккаунтах гражданина появлялись с декабря 2022 по март 2023 года, пенсионер публиковал собственные сообщения и делал репосты публикаций других пользователей. В октябре 2022 года гражданин уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.