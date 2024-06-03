Юрий Гальцев задолжал почти миллион рублей налоговой инспекции

Как ранее рассказывал SPB.KP.RU, у Гальцева возникли проблемы с другим его бизнесом в Петербурге. Суд взыскал 1,5 млн рублей с его ресторана «Чаплин-клуб». Несколько лет назад артист открыл заведение с живыми выступлениями юмористов. Но во время коронавируса ресторан пришлось закрыть. Арендодатель требует с Гальцева деньги за аренду. Самым сложным для заведения стал ковидный 2020-й, тогда оно принесло убыток более 1 миллиона рублей.