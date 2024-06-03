Юрий Гальцев задолжал почти миллион рублей налоговой инспекции

Известный юморист Юрий Гальцев, который возглавляет театр эстрады имени Аркадия Райкина в Петербурге, задолжал крупную сумму денег. Артист должен более 853 тысячи рублей. Эту сумму с Гальцева взыскивает ФНС России.
— Индивидуальный предприниматель Юрий Гальцев должен 853 868 рублей в качестве единого налогового платежа, — говорится в материалах ФНС.
Свое ИП Юрий Гальцев зарегистрировал в 2017 году. Основной вид деятельности — художественное творчество, а также издание газет, деятельность рекламных агентств, торговля обувью и др. В качестве индивидуального предпринимателя Гальцев был поставщиком услуг в рамках госзакупок. Заказчиком выступал театр эстрады имени Райкина. Кроме того, Гальцев получал господдержку — субсидии в размере 12 000 рублей.
Как ранее рассказывал SPB.KP.RU, у Гальцева возникли проблемы с другим его бизнесом в Петербурге. Суд взыскал 1,5 млн рублей с его ресторана «Чаплин-клуб». Несколько лет назад артист открыл заведение с живыми выступлениями юмористов. Но во время коронавируса ресторан пришлось закрыть. Арендодатель требует с Гальцева деньги за аренду. Самым сложным для заведения стал ковидный 2020-й, тогда оно принесло убыток более 1 миллиона рублей.