Бастрыкин потребовал проверить свалку от туберкулезной больницы в Волгограде

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал проверить свалку в поселке Горная Поляна в Волгограде, куда вблизи от жилых домов свозят строительный мусор после сноса туберкулезной больницы. Как сообщает ведомство, жители опасаются распространения инфекции, так как уполномоченные ведомства ситуацию игнорируют и мер к устранению нарушений не принимают.
Волгоградские следователи по поручению Александра Бастрыкина начали процессуальную проверку нарушений природоохранного законодательства. О ее результатах доложат главе СКР. Дело будет на контроле в центральном аппарате следкома.