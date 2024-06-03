Бастрыкин потребовал проверить свалку от туберкулезной больницы в Волгограде

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал проверить свалку в поселке Горная Поляна в Волгограде, куда вблизи от жилых домов свозят строительный мусор после сноса туберкулезной больницы. Как сообщает ведомство, жители опасаются распространения инфекции, так как уполномоченные ведомства ситуацию игнорируют и мер к устранению нарушений не принимают.