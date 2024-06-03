Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин потребовал проверить свалку от туберкулезной больницы в Волгограде

В поселке Горная Поляна складируют обломки туберкулезной больницы.

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал проверить свалку в поселке Горная Поляна в Волгограде, куда вблизи от жилых домов свозят строительный мусор после сноса туберкулезной больницы. Как сообщает ведомство, жители опасаются распространения инфекции, так как уполномоченные ведомства ситуацию игнорируют и мер к устранению нарушений не принимают.

Волгоградские следователи по поручению Александра Бастрыкина начали процессуальную проверку нарушений природоохранного законодательства. О ее результатах доложат главе СКР. Дело будет на контроле в центральном аппарате следкома.

СК