Сегодня, 3 июня, в соцсетях сообщили, что в центре Перми автобус насмерть сбил женщину. Автор сообщения приложил к записи видео, на котором видно экипаж полиции и накрытого тканью человека, лежащего без движения на дороге.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД п Пермскому краю, смертельная авария произошла в 10.56.
— По Комсомольскому проспекту со стороны улицы Белинского в направлении улицы Полины Осипенко ехал 46-летний водитель автобуса ЛиАЗ. По предварительным данным, при повороте направо на улицу Полины Осипенко на разрешающий сигнал светофора водитель не предоставил преимущество женщине, переходившей проезжую часть также на разрешающий сигнал, и допустил наезд на нее. В результате аварии 81-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего, — сообщили в краевом главке МВД.