В центре Перми автобус насмерть сбил женщину

— По Комсомольскому проспекту со стороны улицы Белинского в направлении улицы Полины Осипенко ехал 46-летний водитель автобуса ЛиАЗ. По предварительным данным, при повороте направо на улицу Полины Осипенко на разрешающий сигнал светофора водитель не предоставил преимущество женщине, переходившей проезжую часть также на разрешающий сигнал, и допустил наезд на нее. В результате аварии 81-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего, — сообщили в краевом главке МВД.