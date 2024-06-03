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В Шахтах после гибели 13-летней девочки возбудили уголовное дело

В Шахтах выясняют обстоятельства гибели 13-летней девочки, возбуждено уголовное дело.

В Шахтах после гибели 13-летней девочки на территории частного дома было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе управления СК России по Ростовской области.

Как уточнили в ведомстве, информация о гибели школьницы к следователям поступила 1 июня 2024 года. После этого специалисты провели осмотр места происшествия, была назначена судебно-медицинская экспертиза.

— Сейчас еще выясняются обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в Следкоме.

Известно, что ход расследования на контроль также взяла прокуратура области. Добавим, по неподтвержденной информации, девочку могло ударить током от водонагревателя в летнем душе.

СК