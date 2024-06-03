В Шахтах после гибели 13-летней девочки возбудили уголовное дело

В Шахтах после гибели 13-летней девочки на территории частного дома было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе управления СК России по Ростовской области.