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Житель Волгограда задушил свою пожилую мать шарфом

В отношении 58-летнего волгоградца возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Источник: Волгоградская правда

Мужчина проживал в одной из квартир дома № 4 на ул. Депутатской в Волгограде, где осуществлял постоянный уход за своей 81-летней матерью в силу имеющегося у нее заболевания.

Не желая продолжать делать это, накануне злоумышленник попытался задушить пенсионерку сначала подушкой, а затем взял шарф, обмотал его вокруг шеи женщины и сдавливал в течение 15 минут, пока та не перестала подавать признаков жизни, сообщает СУ СКР по региону.

Преступник был задержан правоохранителями. Проводится комплекс следственных действий, назначены судебные экспертизы.

СК