Житель Волгограда задушил свою пожилую мать шарфом

Не желая продолжать делать это, накануне злоумышленник попытался задушить пенсионерку сначала подушкой, а затем взял шарф, обмотал его вокруг шеи женщины и сдавливал в течение 15 минут, пока та не перестала подавать признаков жизни, сообщает СУ СКР по региону.