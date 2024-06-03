Житель Волгограда задушил свою пожилую мать шарфом

Мужчина проживал в одной из квартир дома № 4 на ул. Депутатской в Волгограде, где осуществлял постоянный уход за своей 81-летней матерью в силу имеющегося у нее заболевания.
Не желая продолжать делать это, накануне злоумышленник попытался задушить пенсионерку сначала подушкой, а затем взял шарф, обмотал его вокруг шеи женщины и сдавливал в течение 15 минут, пока та не перестала подавать признаков жизни, сообщает СУ СКР по региону.
Преступник был задержан правоохранителями. Проводится комплекс следственных действий, назначены судебные экспертизы.