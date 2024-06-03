В Новосибирске главу дептранса Богомазову оставили в СИЗО

В Новосибирске исполняющую обязанности главы дептранса мэрии Олесю Богомазову оставили в СИЗО.
Решение принял областной суд. Об этом стало известно 3 июня. Защита чиновницы просила смягчить меру пресечения. Однако постановление районного суда оставили без изменений.
Богомазова останется под стражей до 12 июля 2024 года. Расследование уголовного дела продолжается. По версии следствия, глава департамента получила взятку от подрядчика в размере 230 тысяч рублей.
Напомним, что силовики задержали генерального директора АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александра Зырянова.