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Глава «Корпорации развития Новосибирской области» Александр Зырянов попался на взятке

НОВОСИБИРСК, 3 июня, ФедералПресс. В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя АО «Корпорация Новосибирской области» Александра Зырянова, а также председателя совета директоров АО «Управляющая компания Промышленно-логистический парк» Александра Гоманова. Их подозревают в получении взятки. Кроме того, вопросы возникли к руководителям еще двух компаний. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

«Незаконное денежное вознаграждение было предназначено за заключение договоров в обход конкурентных процедур подряда на сумму свыше 60 миллионов рублей <….> На данный момент по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили в пресс-службе.

В региональной прокуратуре уточнили, что уголовные дела возбудили против гендиректора Корпорации развития Новосибирской области Александра Зырянова и председателя совета директоров УК «Промышленно-логистический парк» Александра Гоманова. Кроме того, уголовные дела возбуждены в отношении директоров ООО «Техстрой-НСК» и ООО «Стройтех».

По версии следствия, руководители акционерных обществ получили вознаграждение с января по март этого года по предварительному сговору.

Напомним, что Александр Зырянов начал работу в структуре агентства инвестиционного развития с декабря 2014 года и с апреля 2017 года — стал исполняющим обязанности гендиректора, а после возглавил организацию. В прошлом году он оказывал поддержку участникам спецоперации.