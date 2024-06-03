Глава «Корпорации развития Новосибирской области» Александр Зырянов попался на взятке

НОВОСИБИРСК, 3 июня, ФедералПресс. В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя АО «Корпорация Новосибирской области» Александра Зырянова, а также председателя совета директоров АО «Управляющая компания Промышленно-логистический парк» Александра Гоманова. Их подозревают в получении взятки. Кроме того, вопросы возникли к руководителям еще двух компаний. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.