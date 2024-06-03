Глава «Корпорации развития Новосибирской области» Александр Зырянов попался на взятке

«Незаконное денежное вознаграждение было предназначено за заключение договоров в обход конкурентных процедур подряда на сумму свыше 60 миллионов рублей <….> На данный момент по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили в пресс-службе.
В региональной прокуратуре уточнили, что уголовные дела возбудили против гендиректора Корпорации развития Новосибирской области Александра Зырянова и председателя совета директоров УК «Промышленно-логистический парк» Александра Гоманова. Кроме того, уголовные дела возбуждены в отношении директоров ООО «Техстрой-НСК» и ООО «Стройтех».
По версии следствия, руководители акционерных обществ получили вознаграждение с января по март этого года по предварительному сговору.
Напомним, что Александр Зырянов начал работу в структуре агентства инвестиционного развития с декабря 2014 года и с апреля 2017 года — стал исполняющим обязанности гендиректора, а после возглавил организацию. В прошлом году он оказывал поддержку участникам спецоперации.