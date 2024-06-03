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У летевшего из Омска самолёта при посадке не выпустились закрылки

Инцидент произошёл при посадке в Новосибирске.

Источник: Om1.ru

У самолёта компании Utair, выполнявшего рейс Омск — Новосибирск, возникли трудности при посадке. Об этом сообщили в телеграм-канале Aviaincident.

Боинг следовал по маршруту 2 июня. Во время посадки в новосибирском аэропорту Толмачёво у самолёта не выпустились закрылки. Несмотря на техническую неполадку, судно благополучно приземлилось.

«Новосибирский РЦ ЕС ОрВД. По сообщению инспекции аэропорта Новосибирск (Толмачево), в процессе захода на посадку не выпустились закрылки. Посадка в аэропорту Новосибирск (Толмачево) в 14.57 (мск) выполнена благополучно», — сообщили в телеграм-канале.

Напомним, что недавно в Омске произошёл инцидент с самолётом. Во время полёта пьяный мужчина устроил дебош на борту самолёта и не реагировал на замечания экипажа.