У летевшего из Омска самолёта при посадке не выпустились закрылки

У самолёта компании Utair, выполнявшего рейс Омск — Новосибирск, возникли трудности при посадке. Об этом сообщили в телеграм-канале Aviaincident.
Боинг следовал по маршруту 2 июня. Во время посадки в новосибирском аэропорту Толмачёво у самолёта не выпустились закрылки. Несмотря на техническую неполадку, судно благополучно приземлилось.
«Новосибирский РЦ ЕС ОрВД. По сообщению инспекции аэропорта Новосибирск (Толмачево), в процессе захода на посадку не выпустились закрылки. Посадка в аэропорту Новосибирск (Толмачево) в 14.57 (мск) выполнена благополучно», — сообщили в телеграм-канале.
Напомним, что недавно в Омске произошёл инцидент с самолётом. Во время полёта пьяный мужчина устроил дебош на борту самолёта и не реагировал на замечания экипажа.