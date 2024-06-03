В июле суд на Урале рассмотрит дело подростка о краже 2,9 млн руб. у бойца СВО

По версии следствия, несовершеннолетняя, знакомая потерпевшего, знала реквизиты его банковской карты и имела доступ к приложению электронной платежной системы. Она перевела на личные счета 2,9 млн руб., которые участник Специальной военной операции (СВО) получил после ранения в ходе боевых действий. Она перевела деньги на личные счета без ведома потерпевшего. Вину девушка не признала.