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В июле суд на Урале рассмотрит дело подростка о краже 2,9 млн руб. у бойца СВО

Кушвинский городской суд 15 июля приступит к рассмотрению по существу уголовного дела 16-летней девушки, обвиняемой в хищении у военнослужащего единовременной выплаты в размере 2,9 млн руб., сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе суда.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», подростку предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, в особо крупном размере).

По версии следствия, несовершеннолетняя, знакомая потерпевшего, знала реквизиты его банковской карты и имела доступ к приложению электронной платежной системы. Она перевела на личные счета 2,9 млн руб., которые участник Специальной военной операции (СВО) получил после ранения в ходе боевых действий. Она перевела деньги на личные счета без ведома потерпевшего. Вину девушка не признала.