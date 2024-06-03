На Кубани суд рассмотрит дело о финансовой пирамиде с ущербом на 100 млн рублей

По данным обвинения, в период с августа 2020 года по февраль 2022 года в Краснодаре действовала организация, которая предлагала гражданам инвестировать средства в деятельность различных финансовых структур для получения высокой прибыли. Клиентами организации становились в основном пожилые люди, организаторы схемы действовали по принципу пирамиды, выплачивая старым вкладчикам средства за счет поступлений от новых вкладчиков под видом доходов от инвестирования.