На Кубани суд рассмотрит дело о финансовой пирамиде с ущербом на 100 млн рублей

В результате действий преступного сообщества у граждан было похищено около 100 млн руб., потерпевшими признаны 128 человек.
По данным обвинения, в период с августа 2020 года по февраль 2022 года в Краснодаре действовала организация, которая предлагала гражданам инвестировать средства в деятельность различных финансовых структур для получения высокой прибыли. Клиентами организации становились в основном пожилые люди, организаторы схемы действовали по принципу пирамиды, выплачивая старым вкладчикам средства за счет поступлений от новых вкладчиков под видом доходов от инвестирования.
Основное уголовное дело по обвинению организатора и остальных участников организованного преступного сообщества находится в стадии расследования в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Фигурантка, дело которой передают в суд, признала себя виновной и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.